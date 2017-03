ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಸ್ ಶೂಟೌಟ್ ದುರ್ದೈವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪತ್ನಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪತ್ನಿ ಸುನಯನಾ ದಮಲಾ ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Kansas shootout victim, Andhapradesh techie Srinivas Kuchibhotla's wife shared her pain via face book post. In that write up she reveals Srinivas's personality and couple's dreams which was blown apart by unknown person on February 24, 2017