ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಹೋದರ ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ ನಿಧನ

ಮಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅನು ಹಾಸನ್ ಅವರ ಲಂಡನ್‍ ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Kamal Haasan's elder brother Chandrahasan passed away at his residence in London on Friday. According to reports, Chandrahasan suffered a cardiac arrest. He was 82. Chandrahasan is the younger brother of Charuhasan.