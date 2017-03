ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಖಾದರ್ ಖಾನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು!!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಖಾದರ್ ಖಾನ್ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Putting all apprehensions to rest, sources close to Bollywood actor Kader Khan have confirmed that “everything is fine”. Khan had to be rushed to Canada to seek medical help for a knee surgery gone wrong.