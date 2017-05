ಬಂಧನ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ನ್ಯಾ. ಕರ್ಣನ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ

ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿಎಸ್ ಕರ್ಣನ್ ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Justice C S Karnan will move the Supreme Court today seeking recall of the order that sentenced him to six months in jail. Justice Karnan in his application says that the SC has erred by convicting him.