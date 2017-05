7 ಜಡ್ಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ನ್ಯಾ. ಕರ್ಣನ್!

ಸೋಮವಾರ ಕರ್ಣನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಪ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾ. ಕರ್ಣನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆದೇಶ ನೀಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A day after the Supreme court ordered for mental stability test on him, Calcutta high court judge, Justice C S Karnan has ordered non-bailable warrant against seven judges including the Chief justice of India.