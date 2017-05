ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಣನ್ ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲು

ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 11:40 [IST]

English summary

The Supreme Court on Tuesday sentenced Justice C S Karnan to six months in prison. For the very first time, a sitting high court judge has been sentenced to jail. The Supreme Court found Justice C S Karnan of contempt.