ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ಜಿ ರಮೇಶ್ ರನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 15:17 [IST]

English summary

The Supreme Court collegium headed by Chief Justice of India J S Khehar has recommended nine names and six names to the government respectively for taking over as regular High Court chief justices and Supreme Court judges. Two Karnataka High Court judges namely Justice H G Rahesh and Justice Abdul Nazeer are also in the list.