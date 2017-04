ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಧೀಶರೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್!

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಲಕ್ನೋ ಪೀಠ ಪೋಸ್ಕೊ ಕೋರ್ಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೂ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The POCSO court judge who had granted bail to rape accused Samajwadi Party leader Gayatri Prajapati has been suspended. A departmental inquiry has also been ordered against him.