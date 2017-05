ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ, ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಅಪಹರಿಸಿದ ಯುವತಿ

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದಾದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಎನಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ವರದಿಯ ಹೂರಣ. ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಜತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಮುಂದಾದವನನ್ನು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾಳೆ

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 1:32 [IST]

English summary

An incident in Hamirpur district's Maudaha city is creating waves, after a young woman abducted the groom from his wedding, at gunpoint.