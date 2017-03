ಯೋಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆ ಬಂದ್?

ಮೂರೂ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಟಿ ರೋಮಿಯೋ ದಳವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ, ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Jharkhand government followed in the footsteps of the Uttar Pradesh government and issued an order on Monday to shut down illegal slaughterhouses in the state within 72 hours.