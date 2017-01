ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ (ಎಲ್ ಪಿಜಿ) ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಕೂಡಾ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದು 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Aviation turbine fuel (ATF) price was on Sunday hiked by a steep 8.6 per cent and subsidised LPG rate raised by Rs 2 per cylinder, the 8th increase in cooking gas price in seven months.