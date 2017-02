ಭಾವಿ ಸಿಎಂ ಶಶಿಕಲಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ದಿವಂಗತ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸಹ ಆರೋಪಿ.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 11:17 [IST]

English summary

The Supreme Court is likely to deliver its verdict in the Jayalithaa Disproportionate assets case by the end of this week. Sources say that the verdict to be pronounced by a division bench comprising Justices P C Ghose and Amitava Roy is ready.