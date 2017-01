ಸೈನಿಕರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೂರದಿರಿ: ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಸೈನಿಕರು, ತಮಗಿರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Army Chief Gen Bipin Rawat today said jawans who take to social media to express their complaints could be punished.