ಯೋಧರ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸೈನಿಕ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಿಯೊಲಾಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕ; ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ಸೈನಿಕ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿದ್ದ ಯೋಧ.

English summary

A 33-year-old soldier named Roy Mathew, gunner in the Deolali Cantonment in Maharashtra, had been missing since last Saturday.