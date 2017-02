50 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 26 ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮ, 22 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

2010ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 22 ಉಗ್ರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ 26 ಸೈನಿಕರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The army has lost 26 soldiers in the first two months of 2017 in the duty at Jammu and Kashmir. While the security forces have stepped down 22 militants in 50 days, which is highest since 2010.