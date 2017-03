ಜೇಟ್ಲಿ V/S ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮದಗಜಗಳ ವಾಗ್ವಾದ

ಸೋಮವಾರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮದಗಜಗಳ ನಡುವಿನ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಲಿಸಲು ಯುವ ವಕೀಲರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದರು.

English summary

It was an interesting day in court where Finance Minister of India, Arun Jaitley was crossed examined in a defamation case by none other than Ram Jethmalani. The case on hand related to one filed by Jaitley against Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal.