ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನ 44ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖೇಹರ್

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನ 44ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ)ಯಾಗಿ ಜಗದೀಶ್‌ ಸಿಂಗ್ ಖೇಹರ್‌ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Justice Jagdish Singh Khehar was on Wednesday sworn in as 44th Chief Justice of India. Justice JS Khehar took oath as the Chief Justice of India on Wednesday at the President's House. He succeeds Justice TS Thakur, who retired on Tuesday.