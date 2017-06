ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವು

ಶ್ರೀನಗರ, ಜೂನ್ 25 :ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್‌ದ ಗೊಂಡೋಲಾ ಟವರ್ (ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಟವರ್) ಕುಸಿದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಟವರ್ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರು ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.



ಮೃತರನ್ನು ಆಂಡ್ರಸ್ಕರ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮನ್ಶಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅನಾಘ್, ಜಾನ್ವಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಹಮದ್ ಗನೈ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

What terrible news! If confirmed this will be the first such incident with the Gulmarg cable car. My heart felt condolences to the families. https://t.co/wga3ENjZlG