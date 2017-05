ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕ್ ಪುಂಡಾಟ: ಭಾರತದ ಕಡೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಭಾನುವಾರವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ, 82 ಎಂಎಂ ಹಾಗೂ 120 ಎಂಎಂ ಗಾತ್ರದ ತೋಪುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿತ್ತು.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 9:45 [IST]

English summary

Pakistani Army continued its provocations as it initiated ceasefire violation in Balakot sector here in Jammu and Kashmir on Tuesday night and intermittent firing continued.