ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 23:14 [IST]

English summary

Jammu and Kashmir government on Wednesday banned 22 social networking sites and applications including Facebook, WhatsApp and Twitter in Kashmir on the ground that these were being misused by anti-national and anti-social elements to fan trouble.