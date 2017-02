ಸಾಯಿಬಾಬಾನಿಗೆ 28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಇಟಲಿ ಭಕ್ತೆ

ಇಟಲಿಯ 72 ವರ್ಷದ ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 15:51 [IST]

English summary

A 72-year-old Italian woman, who claims to be a staunch devotee of Saibaba, has donated a gold crown worth about Rs 28 lakh to the famous temple here.