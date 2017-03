ಇವರೇ ಕಣ್ರಿ.. ಯೋಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು!

ಶಾ ಅವರ ಐಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟವರೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಾನು ಮೆಹ್ತಾ. ಅವರೇ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 1:00 [IST]

English summary

The idea of choosing Yogi Adityanath for the post of Uttar Pradesh CM was given by Political researcher Pratap Bhanu Mehta. His ideas have had already given good results for Modi and Amit Shah, So they both could not dump Mehta's suggestions and choosed Yogi.