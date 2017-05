ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಭೂ ಹಗರಣ, ಲಾಲೂ ಸಹಚರರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಬಿಹಾರದ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಹಚರ ಮೇಲೆ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಭೂ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 22 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Raids are being conducted at 22 different locations in connection with benami land deals worth Rs 1,000 crore allegedly involving Lalu Prasad's associates.