ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕಿಗಳಿಂದ ಕಾಗ್ನಿಝೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಫೋರಂ ಆಫ್ ಐಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್ಐಟಿಇ) ಹಾಗೂ ಎನ್ ಡಿಎಲ್ ಎಫ್ ಐಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ - ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.

English summary

Two groupings — the Forum of IT Employees (FITE) and NDLF IT employees wing — are petitioning the Tamil Nadu government against what they call unjustified dismissals of employees at Cognizant.