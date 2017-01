ಫೆ. 15ಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೊದಿಂದ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೆಗಾ ಉಡಾವಣೆ

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಇಸ್ರೊ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Indian Space Research Organization (ISRO) will create a new history with the launch of 104 satellite in a single mission on February 15.