ಇಸ್ರೋ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಸಾ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ 'ಚಂದ್ರಯಾನ- 1'

ಚಂದ್ರನತ್ತ ಭಾರತ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ 'ಚಂದ್ರಯಾನ -1' ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಸ್ರೊ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಿನ್ನೂ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ.

India's first unmanned mission to the moon was ‘Chandrayaan 1’. Which was assigned a two-year mission. Even though Indian Space Research Organisation (ISRO) lost its contact before 1 year. But ‘Chandrayaan – 1’ is still orbiting the moon, say NASA scientists.