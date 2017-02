104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ

ಒಟ್ಟಿಗೇ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 9:45 [IST]

English summary

The Indian Space Research Organisation (ISRO) launched a record 104 satellites in one go on Wednesday morning on board a single rocket from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, Andhra Pradesh.