ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೂಲದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆಯಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Saudi Arabia based Islamic Development Bank will start its operations from Gujarat soon.