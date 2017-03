ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಮಗನ ಶವ ನಮಗೆ ಬೇಡ: ಉಗ್ರ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ತಂದೆ

ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೇ ಕಾಲ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂದೆ ಬೈಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ

English summary

Father of IS terrorist Saifullah, who killed in an encounter by Uttar Pradesh Anti terror squad on Wednesday early morning, refused to accept his son's body as he said Saifullah was an anti-national.