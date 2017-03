ಭೀರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 46.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಭೀರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 46.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Even as Maharashtra is reeling under intense heat, the Met department suspects that the unusually high temperature of 46.5 degrees Celsius recorded by a temperature mapping centre at Bhira in Raigad district could be wrong.