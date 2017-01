IRCTC ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ವೊಂದನ್ನು ಐಆರ್ ಸಿಟಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Indian Railways launched a new ticketing App, IRCTC Rail Connect, to facilitate booking of -train tickets in a faster and easier way.