ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಇರಾನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನಿನ 10 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಷ್ ಅಲ್ ಅದ್ಲ್ ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು.

English summary

Iran made veiled threat against neighboring Pakistan in the wake of a border attack that killed 10 Iranian guards.