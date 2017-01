ಮೋದಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿಕೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪದವಿ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಸೂಚನೆ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ.

English summary

A Central Information Commission order directing Delhi University to allow the inspection of records of all students who had passed BA examination in 1978, the year when Prime Minister Narendra Modi had also cleared it