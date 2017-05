ಯುವತಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿ, ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು!

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ ತುರುಕಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಯುವತಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A woman, who was arrested in a theft case, has alleged on Tuesday that she was forcibly stripped at a police station and sexually assaulted, a charge denied by the police.