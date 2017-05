ಕುಲಭೂಷಣ್ ಪರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಸರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರ ಹಾಕಿ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶದ ಜನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Since the beginning of the trial in the International Court of Justice Indians are offering prayers for the release of Kulbhushan Jadhav who has been sentenced to death by a Pakistan military court in connection with alleged espionage case.