ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ ಚಂದುಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿತೇ ಪಾಕ್ ?

ಆತ ಇಂದು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿವೆ.

English summary

Indian soldier Chandu Borde who was release from pakistan on Jan 21st is being treated in Army hospital. Officials says, It took him several hours to realise he was back home in India. He needed help even to walk.