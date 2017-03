ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ

English summary

Aiming to provide connectivity in remote areas, Railways will set up Wi-Fi hotspot kiosks at about 500 stations and help people access an array of online services, including various government schemes.