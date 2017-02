ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ಇಲಾಖೆ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ

ಅಂಡಮಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್​ನಿಂದ ಉತ್ತರ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ದಿಗ್ಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

English summary

Indian Railways to connect Port Blair with Diglipur Andaman and Nicobar Islands. A 240-KM broad-gauge railway line connecting two major islands, with bridges and stations along the coast