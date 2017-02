ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 18,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Aiming at eliminating the scope for malpractices in its recruitment process, Indian Railways is conducting the world's "largest" online examination to fill up over 18,000 vacancies in various categories.