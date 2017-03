ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರನ ಹತ್ಯೆ

ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹಚರರೊಡನೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ನೀರಿಗಿಳಿದಿದ್ದ ಬಿಸ್ಟೋ. ಮೀನು ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ಸಾಗುವಾಗ ಮೀನುಗಾರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗಾಯಾಳು.

English summary

An Indian fisherman named Bishow (22) was shot dead after Sri Lankan navy allegedly opened fire at him while the fishermen were fishing in Palk Straits on March 6th, 2017.