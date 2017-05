ಪಾಕ್ ಬಂಕರ್ ದ್ವಂಸ: ಪಾಕ್ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ!

ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಬಂಕರ್ ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 10:23 [IST]

The Indian Army Chief, General Bipin Rawat had promised action against Pakistan. In less than a week of that promise being made, the Indian Army has destroyed a major bunker of the Pakistan army at the Naushera sector at Jammu and Kashmir.