ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ನಂ. 1 ಗ್ರಾಹಕ!

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಸೌದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತ; 2012ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

India has continued to stay top in list of world's largest defense importers as it has accounted for 13 percent of global arms imports between 2012 and 2016.