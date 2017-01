ಸರ್ವೇ: ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಥೆ, ವ್ಯಥೆ!

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ವಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಎನ್ನುವ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಶನ್ ಸರ್ವೇಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

English summary

If Parliament election held today: India Today and market research firm Karvy Insights Limited survey conducted across 19 states from the date of end of demonetisation deadline on December 30 until date.