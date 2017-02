ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರೀಸ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ 6 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

India and Greece would operate air services to six destinations in both the countries which includes Bengaluru and there is no restricting the number of carriers.