150 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭುಸುಗುಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಜ್ವಾಲಮುಖಿ

150 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಣ್ಣಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಭುಸುಗುಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾರನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಗೆ ಉಗುಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

India's one and only live volcano in the Andaman and Nicobar Islands has started spewing smoke and lava again. Since 150 years Barren Island volcano was lying dormant. Last time it was erupted in 1991 says scientists of Goa based National Institute of Oceanography (NIO).