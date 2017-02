ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ; ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಹೊಗೆ ಉಗುಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

India's only live volcano in the Andaman and Nicobar Islands which had started showing activity in the year 1991 after being dormant for over 150 years has once again started spewing ash.