ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಿನ್ನು ಹತ್ತೇ ದಿನ!

ಚೀನಾದ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆ ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು 9.15ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದೆ. ಢೋಲಾ - ಸಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

India's longest river bridge will be inaugurated in Assam close to the border with China on May 26 by Prime Minister Narendra Modi. This 9.15 km long Dhola-Sadiya bridge, over the Brahmaputra river, capable of withstanding the weight of a 60-tonne battle tank.