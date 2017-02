ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನಬೇಕು?

ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಐಎಸ್ಐಎಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಪಾಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Pakistan and ISIS backers run riot in the South Kashmir and Srinagar after Friday prayer. If they continue to do like this we will treat them as anti national elements, Indian Army Chief General Bipin Rawat warning.