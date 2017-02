ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಮೋದಿ: ರಾಹುಲ್ ಟಾಂಗ್

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಚೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಥರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 13:11 [IST]

Taking a dig at Prime Minister Narendra Modi, Congress Vice President Rahul Gandhi said on Wednesday in Uttar Pradesh, that the United States elected Donald Trump as President, but India had a "Trump" in the form of Narendra Modi two and a half years ago.