ಜಾಧವ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಭಾರತ ಕಂಡುಕೊಂಡ 2 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ

ಈಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲಾದರೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ.

English summary

In its efforts to bring back Kulbhushan Jadhav, who is facing death penalty in Pakistan, India has discovered two legal routes. To submit plea against death penalty in Pakistan Supreme Court or seek pardon by Pakistan President.